В Сети появились изображения именных кроссовок Де’Аарона Фокса
У Де’Аарона Фокса из «Кингз» скоро появятся именные кроссовки
Лидер «Сакраменто» стал первым представителем Curry Brand, который принадлежит компании Under Armour.
В Сети появились изображения именной обуви Фокса.
Фото: B/R Kicks
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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