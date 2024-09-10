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В Сети появились изображения именных кроссовок Де’Аарона Фокса

У Де’Аарона Фокса из «Кингз» скоро появятся именные кроссовки

Лидер «Сакраменто» стал первым представителем Curry Brand, который принадлежит компании Under Armour.

В Сети появились изображения именной обуви Фокса.

Фото: B/R Kicks

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoСакраменто
logoНБА
Баскетбол - фото
кроссовки
logoСтефен Карри
logoДе'Аарон Фокс
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