«Кливленд» подписал Джей Ти Тора

«Кливленд» усилился Джей Ти Тором

Свободный агент Джей Ти Тор (22 года, 206 см) подписал двусторонний контракт с «Кавальерс».

Тяжелый форвард сборной Южного Судана, выбранный во втором раунде драфта 2021 года «Шарлотт», набирал в среднем 6,7 очка и 4,7 подбора за матч на Олимпийских играх-2024 в Париже.