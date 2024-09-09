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«Кливленд» подписал Джей Ти Тора

«Кливленд» усилился Джей Ти Тором

Свободный агент Джей Ти Тор (22 года, 206 см) подписал двусторонний контракт с «Кавальерс».

Тяжелый форвард сборной Южного Судана, выбранный во втором раунде драфта 2021 года «Шарлотт», набирал в среднем 6,7 очка и 4,7 подбора за матч на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Кливленда»
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