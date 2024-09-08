Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева: «Суперкубок воспринимаем больше как финальный этап предсезонной подготовки»
«Команда еще в процессе набора формы, прошло всего 18 дней с момента, как мы собрались вместе, а Аврамович присоединился десятью днями позднее. И в идеале предсезонная подготовка должна длиться около 5-6 недель. Отсчет мы ведем от первой игры официального сезона Единой Лиги ВТБ, который состоится 21 сентября. Поэтому Суперкубок воспринимаем больше как финальный этап предсезонной подготовки. Ведь раньше в течение более десяти сезонов проходил наш традиционный Кубок Гомельского, который мы всегда назначали на даты, предшествующие началу сезона», – заявила вице-президент клуба.
Суперкубок-2024 пройдет с 11 по 14 сентября в Москве. Участие в турнире примут 4 лучших российских клуба по результатам предыдущего сезона, а также гости – «Црвена Звезда» и «Бешикташ».
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