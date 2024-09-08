«Если прошел первого защитника, все становится проще». Эван Фурнье объяснил, почему некоторые считают, что набирать очки в Европе сложнее
Эван Фурнье объяснил одно из отличий защиты в НБА и Европе
«В НБА лучше защищаются на мяче. Быстрее накрывают на линии. Но если ты прошел первого опекуна, все становится проще. Поэтому игроки вроде Луки Дончича считают, что набирать очки в НБА проще. Он всегда проходит первого защитника. В Европе его тут же встречают второй и третий», – заявил Фурнье.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops в сети X
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