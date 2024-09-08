«Если прошел первого защитника, все становится проще». Эван Фурнье объяснил, почему некоторые считают, что набирать очки в Европе сложнее

Эван Фурнье объяснил одно из отличий защиты в НБА и Европе

«В НБА лучше защищаются на мяче. Быстрее накрывают на линии. Но если ты прошел первого опекуна, все становится проще. Поэтому игроки вроде Луки Дончича считают, что набирать очки в НБА проще. Он всегда проходит первого защитника. В Европе его тут же встречают второй и третий», – заявил Фурнье .