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Лука Дончич о том, нравится ли ему быть знаменитостью: «Нет»

Лука Дончич признался, что не в восторге от повышенного внимания к себе

Словенский разыгрывающий «Мэверикс» предпочел бы оказываться вне объективов камер.

Журналист: Лука, вам нравится быть знаменитым?

Дончич: Нет.

Журналист: Вам бы хотелось просто играть в баскетбол и не быть в центре внимания?

Дончич: Да. Пусть камеры будут только во время матчей.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoДаллас
logoНБА
logoЛука Дончич
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