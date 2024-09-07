Лука Дончич о том, нравится ли ему быть знаменитостью: «Нет»

Лука Дончич признался, что не в восторге от повышенного внимания к себе

Словенский разыгрывающий «Мэверикс» предпочел бы оказываться вне объективов камер.

Журналист: Лука, вам нравится быть знаменитым?

Дончич: Нет.

Журналист: Вам бы хотелось просто играть в баскетбол и не быть в центре внимания?

Дончич: Да. Пусть камеры будут только во время матчей.