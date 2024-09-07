Лука Дончич о том, нравится ли ему быть знаменитостью: «Нет»
Лука Дончич признался, что не в восторге от повышенного внимания к себе
Словенский разыгрывающий «Мэверикс» предпочел бы оказываться вне объективов камер.
Журналист: Лука, вам нравится быть знаменитым?
Дончич: Нет.
Журналист: Вам бы хотелось просто играть в баскетбол и не быть в центре внимания?
Дончич: Да. Пусть камеры будут только во время матчей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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