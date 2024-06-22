Алекс Абринес: «Барселона» поступила правильно, не подписав контракт с Марио Хезоней»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал чемпионат Испании Алекс Абринес Марио Хезоня Баскетбол

Абринес считает, что «Барса» поступила правильно, не подписав контракт с Хезоней.

«Игроку нельзя делать такие заявления, когда по идее он уже подписал контракт, но, в конце концов, это всего лишь предположения.

Я уже был с ним в одной команде, мы оба были очень молоды, после этого мы много лет не играли вместе, но он был отличным игроком. Ситуация такая, какая есть, и, насколько я понимаю, клуб поступил правильно.

Говорят, что контракт с ним уже был почти подписан, тем не менее он выступил с таким заявлением. Как игрок «Барсы», не как капитан, я понимаю. Хотя как капитан я тоже полностью понимаю недовольство болельщиков «Барсы», – сказал защитник «Барселоны» Алекс Абринес.

Хезоня был близок к переходу в «Барселону», но сделка сорвалась из-за того, что хорватский форвард тепло отозвался о «Реале».

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3 комментария
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