Алекс Абринес: «Барселона» поступила правильно, не подписав контракт с Марио Хезоней»

Абринес считает, что «Барса» поступила правильно, не подписав контракт с Хезоней.

«Игроку нельзя делать такие заявления, когда по идее он уже подписал контракт, но, в конце концов, это всего лишь предположения.

Я уже был с ним в одной команде, мы оба были очень молоды, после этого мы много лет не играли вместе, но он был отличным игроком. Ситуация такая, какая есть, и, насколько я понимаю, клуб поступил правильно.

Говорят, что контракт с ним уже был почти подписан, тем не менее он выступил с таким заявлением. Как игрок «Барсы», не как капитан, я понимаю. Хотя как капитан я тоже полностью понимаю недовольство болельщиков «Барсы», – сказал защитник «Барселоны» .

был близок к переходу в «Барселону», но сделка сорвалась из-за того, что хорватский форвард тепло отозвался о « ».