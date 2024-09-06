«Страсбур» подписал Джеффа Роберсона

«Страсбур» усилился Джеффом Роберсоном

С форвардом (28 лет, 198 см) подписан контракт на сезон-24/25.

С 2022 года Роберсон выступал в Германии за «Людвигсбург». В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов американский баскетболист набирал 7,1 очка и 3,7 очка в среднем за встречу.