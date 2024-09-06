«Страсбур» подписал Джеффа Роберсона
«Страсбур» усилился Джеффом Роберсоном
С форвардом (28 лет, 198 см) подписан контракт на сезон-24/25.
С 2022 года Роберсон выступал в Германии за «Людвигсбург». В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов американский баскетболист набирал 7,1 очка и 3,7 очка в среднем за встречу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: sigstrasbourg.fr
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