  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Страсбур» подписал Джеффа Роберсона

«Страсбур» усилился Джеффом Роберсоном

С форвардом (28 лет, 198 см) подписан контракт на сезон-24/25.

С 2022 года Роберсон выступал в Германии за «Людвигсбург». В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов американский баскетболист набирал 7,1 очка и 3,7 очка в среднем за встречу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: sigstrasbourg.fr
переходы
logoСтрасбур
logoчемпионат Франции
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Страсбур» подписал американского разыгрывающего Доминика Артиса
4 июля, 10:48Фото
Джордан Скиппер-Браун официально присоединился к «Страсбуру»
28 июня, 15:55
Лоран Вила занял должность главного тренера «Страсбура»
2 июня, 07:25Фото
Борис Далло перешел из «Виллербана» в «Страсбур»
22 февраля, 16:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Руди Гобер о нападках Шакила О’Нила: «Ему необязательно это делать, чтобы оставаться актуальным. Грустно видеть подобное»
3сегодня, 11:47
В Загребе прошел матч в память о Дражене Петровиче. «Команда Дражена» победила сборную Хорватии
сегодня, 11:22
«Майами» воспользовался опцией и продлил контракт Николы Йовича до 2026 года
сегодня, 10:46
Грег Оден: «У нас с Роем и Олдриджем было бы особенное трио, если бы не травмы»
9сегодня, 09:34
Карточка Уилта Чемберлена продана за 1,7 млн долларов. Редкий экземпляр недавно был найден в шкафу, где пролежал 60 лет
3сегодня, 09:21Фото
Скип Бэйлесс об уходе с телевидения: «Я наконец-то свободен. Свободен раскрыться так, как никогда этого не делал»
8сегодня, 08:27
Антон Пушков завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет
7сегодня, 07:53
Си Джей Брайс стал игроком АЕКа. В июле он переходил в «Енисей», но не сыграет за команду
сегодня, 07:43
Майкл Мэлоун и фронт-офис «Денвера» «не сходятся во взглядах» (Зак Лоу)
8сегодня, 07:28
Андре Миллер об отсутствии настоящих разыгрывающих: «На юниорском уровне правильный баскетбол никого не интересует»
2сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Даллас» бесплатно покажет матчи команды по региональному телевидению после расторжения контракта с кабельным оператором
20 минут назад
«Получил удовольствие от разговоров с Желько Обрадовичем». Марио Хезоня подтвердил интерес «Партизана» к игроку «Реала»
42 минуты назад
Кеон Эллис: «Сложнее всего защищаться против Кайри Ирвинга»
1сегодня, 12:31
Василие Мицич: «Начну сезон в «Шарлотт». Это официально»
сегодня, 12:21
Во время памятного матча Дражена Петровича со зрителями пообщалась голограмма баскетболиста
сегодня, 12:14Видео
Владислав Емченко: «Очень хочется выиграть Суперкубок. Сделаем все, чтобы это случилось»
сегодня, 12:07
Сергей Карасев о финале Кубка Кондрашина и Белова с УНИКСом: «Будем биться не на жизнь, а на смерть»
1сегодня, 11:36
Патрик Беверли потерпел первое поражение с «Хапоэлем». У экс-игрока НБА 7 очков и перебор фолов
1сегодня, 11:12
Доминик Уилкинс: «В лице Кобе мы получили возврат к старой школе, но с новым оттенком»
сегодня, 11:05
«Парма» провела медиа-день
1сегодня, 10:19Фото