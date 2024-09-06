Во время памятного матча Дражена Петровича со зрителями пообщалась голограмма баскетболиста
В Загребе прошел матч в честь хорватской легенды Дражена Петровича
Выставочная встреча была приурочена к 60-летию знаменитого баскетболиста. Более 15 000 болельщиков собрались на арене, чтобы почтить память бывшего игрока НБА.
В паузе со зрителями пообщалась голограмма баскетболиста.
«Привет всем, приятно видеть вас здесь в таком количестве. Для меня большая честь вспомнить тот финал против США [на Играх в Барселоне в 1992 году] и снова стоять рядом с товарищами по команде. Наслаждайтесь оставшейся частью матча», – произнес виртуальный Петрович.
На площадку вышли сборная Хорватии и «Команда Дражена», которыми руководили Желько Обрадович и Невен Спахия.
«Команда Дражена» одержала победу со счетом 110:107, Джанан Муса исполнил решающий данк на последних секундах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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