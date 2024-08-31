Лука Дончич почеканил баскетбольный мяч, а затем отправил его в корзину головой

Лука Дончич продемонстрировал футбольные способности

Во время китайского турне звездный игрок «Далласа » почеканил баскетбольный мяч, а затем отправил его в корзину головой.

Первая попытка с передачи бигмена «Орландо» Паоло Банкеро оказалась неудачной.