Карточка Уилта Чемберлена продана за 1,7 млн долларов. Редкий экземпляр недавно был найден в шкафу, где пролежал 60 лет
Коллекционная карточка Уилта Чемберлена продана за 1,7 миллиона долларов
В августе редкий экземпляр образца сезона-61/62 был случайно найден в шкафу, где пролежал более 60 лет.
Теперь это самая дорогая карточка легендарного центрового НБА всех времен.
Изображение: Goldin
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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