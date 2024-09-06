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Карточка Уилта Чемберлена продана за 1,7 млн долларов. Редкий экземпляр недавно был найден в шкафу, где пролежал 60 лет

Коллекционная карточка Уилта Чемберлена продана за 1,7 миллиона долларов

В августе редкий экземпляр образца сезона-61/62 был случайно найден в шкафу, где пролежал более 60 лет.

Теперь это самая дорогая карточка легендарного центрового НБА всех времен.

Изображение: Goldin

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
светская хроника
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Баскетбол - фото
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