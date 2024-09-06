Карточка Уилта Чемберлена продана за 1,7 млн долларов. Редкий экземпляр недавно был найден в шкафу, где пролежал 60 лет

Коллекционная карточка Уилта Чемберлена продана за 1,7 миллиона долларов

В августе редкий экземпляр образца сезона-61/62 был случайно найден в шкафу, где пролежал более 60 лет.

Теперь это самая дорогая карточка легендарного центрового НБА всех времен.

Изображение: Goldin