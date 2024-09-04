«Самое яркое впечатление от сборной – тайм-аут Пашутина в 2015 году». Андрей Зубков – о переходе в МБА-МАИ

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Этим летом теперь уже экс-капитан «Зенита» Андрей Зубков перешел в МБА-МАИ. За 5 лет в Петербурге он выиграл все: Единую лигу, национальный чемпионат, два Суперкубка ВТБ и один Кубок России.

В Москве у Андрея будет другая роль, да и система Василия Карасева разительно отличается от того, во что Зубков играл в «Зените». «Перехват» обсудил с форвардом его переезд, ожидания от игры за москвичей и коллекцию кроссовок, а еще мы вспомнили лучшие моменты в национальной сборной и заботу о здоровье, которое с годами выходит на первый план.

- Как твое лето? Как проводишь?

- Лето прошло хорошо, я съездил с семьей отдохнуть на месяц. Потом вернулся в Москву и начал готовиться к сезону: сначала сам, а с 1 августа у нас начались полноценный сборы с командой.

- Для многих твой переход в МБА-МАИ стал неожиданным. Когда ты понял, что не продолжишь в «Зените»?

- Думаю, для всех стало большой неожиданностью. Но под конец сезона я уже понимал, что вряд ли останусь в «Зените», поэтому мы доиграли сезон и начали думать, что делать дальше, куда идти. Появилось хорошее предложение из МБА-МАИ, а я как раз хотел остаться в Москве. Поэтому все сложилось ровно так, как и должно было.

- С «Зенитом» расстался без обид? Перед тем, как клуб объявил о расставании с тобой, Церковный говорил, что тебе и команде пора «сменить обстановку». Звучало как будто бы какое-то недовольство… Не так?

- Не знаю, может, у кого-то какие-то обиды и остались. У меня точно никаких обид нет. Прошло пять лет, и наверное, действительно нужно было что-то менять, чтобы двигаться дальше.

- Как возник вариант с МБА-МАИ? Быстро договорились?

- Мы с агентом просто связались с клубом, узнали у них, насколько команда вообще могла бы быть заинтересована. Клуб проявил желание, а договорились мы буквально за пару дней и сразу подписали контракт.

- Какие ожидания от игры за москвичей?

- Какие ожидания... Будем биться, стараться. Понятно, что у нас не какая-то звездная команда, поэтому будет слишком громко сказать, что мы будем биться за медали. Но у нас, тем не менее, очень боеспособный состав, ребята все молодые и прикладывают много усилий, они голодные. Поэтому, думаю, что нам по силам будет сначала добраться до плей-офф, а там посмотрим. Не будем подарком ни для кого.

- Игорь Кочарян говорил, что твой переход – это не только хороший трансфер для клуба, но и возможность для тебя самого доказать, что ты готов вернуться на самый высокий уровень. Ты рассматриваешь этот переход как вызов?

- Мне кажется, что и клуб выиграл от этого, и я тоже. Вообще, любая команда – это какой-то новый вызов в карьере, тем более, здесь у меня будет другая роль и в целом все другое. Поэтому и для меня это тоже большой вызов, я постараюсь показать все свои сильные стороны.

- Сложно было перевозить 5 лет жизни из Петербурга в Москву? Или у вас половина вещей и так были в Москве?

- Переезд не был сложным. У нас уже 4 года как дом в Москве, основные вещи и так были там. Поэтому с собой у меня было 2 чемодана и… мешок кроссовок.

- Высчитывал, сколько пар кроссовок помещаются в грузовик?

- Смотря какой грузовик! От этого все зависит… А так да, у меня очень много кроссовок, но многие я уже 4 года назад перевозил из Петербурга в Москву, как раз когда мы купили дом. Наверное, половина грузовика была занята моими кроссовками, их тогда было даже больше, чем сейчас! Сейчас-то уже прошло столько времени — что-то поносил, что-то отдал, подарил, что-то просто износилось и выбросил… Но да, кроссовок у меня достаточно.

- Ты уже работал с Василием Карасевым в сборной и сейчас снова работаешь с ним в Москве. Я правильно понимаю, что Карасев и Паскуаль – прямо максимально разные тренеры что на паркете, что вне его?

- Да, с Василием Николаевичем мы пересекались в сборной, но это было уже очень давно, я многого даже не помню. Но одно я знаю четко: здесь есть большое доверие к игрокам, хорошие возможности показать себя. Нужно просто брать и делать.

А вообще все тренеры разные, у всех свое собственное видение баскетбола. Мало тренеров, которые были бы похожими друг на друга.

- Чем Карасев отличается от Паскуаля?

- У Василия Николаевича больше свободы, это точно. Если ты что-то можешь, то ты можешь это показать. У Паскуаля все было как по рельсам, и если по рельсам что-то не получалось, то все переходило на индивидуальную игру. Здесь же ты можешь что-то показать свое, главное, как говорится, это надо просто брать и забивать. Сезон длинный, я думаю, он все покажет.

- Ты признавался, что год назад начал пристально следить за питанием, и это помогло сбросить вес и лучше себя чувствовать. Продолжаешь считать калории?

- Да, я и правда следил за питанием. Но это не было что-то сверхъестественное, что я сидел и высчитывал калории, отправлял докторам. Я просто уменьшил порции, перекусывал фруктами и за сезон сбросил больше 10 кг. Но там правда не было ничего колоссального, чтобы это был какой-то секрет – чисто базовые штуки: ел что хотел, но меньшими порциями, плюс много тренировался.

- А что еще делаешь из того, что раньше не делал, чтобы держать себя в форме? С возрастом ведь это делать все сложнее…

- Пока что ничего особенного не выдумывал еще, но стараюсь следить за здоровьем, нормальным образом жизни, сном, правильным восстановлением. Думаю, что как и у всех, кто подбирается к этому возрасту. Как говорил Сергей Моня: «Лучшее восстановление – это сон». У меня тоже так.

- В МБА-МАИ ты будешь играть с Женей Вороновым, он на 5 лет старше тебя (Воронову 38 – прим. «Перехват»). Как держать себя в такой невероятной форме в такие годы? Он спит в холодильнике?

- Ну, Женек да, я тоже все время у него спрашиваю, как он это делает! Может, и правда спит в холодильнике или еще где-то… Но я его знаю давно, мы играли вместе с «Локо», потом пересекались в «Зените», могу сказать, что он просто профессионал своего дела: раньше приехал, подготовил себя к тренировке, потом еще позже уехал, сделал все процедуры. Женя знает, как правильно восстанавливаться и вообще подходить к процессу.

- У вас с Вороновым будет особая роль в раздевалке в МБА-МАИ? Не обсуждали это с тренером или руководством?

- Мы это ни с кем особо не обсуждали, но мы люди опытные, поэтому понимаем, что и кому можем дать, чем помочь. Да, по ходу сезона, возможно, будем что-то добавлять, но пока просто объясняем ребятам, что надо играть аккуратно и в то же время агрессивно – и это обязательно принесет свои плоды.

- Что думаешь по поводу омоложения сборной? Не обидно, что уже несколько лет не получаешь вызов?

- В целом, тяжело что-то сказать. Да, омоложение – это здорово, но пока непонятно, для чего и к чему готовимся. Нет какого-то четкого понимания и четкой структуры. Понятно, что неизвестно еще, когда нас вообще куда-то допустят, поэтому это все игра на будущее…

Но обид у меня никаких нет. Я понимаю, что если бы мы играли отборочные, ездили на официальные турниры, то понятно, что никакого омоложения не было бы, по крайней мере, глобального. Сначала бы подбирали костяк, а затем человек по 5-6 добирали молодых. А сейчас понятно, что ничего нет, готовиться не к чему, поэтому омолаживают и смотрят на новых ребят.

- Может так получиться, что уже и не получишь вызов… Если так случится, что останется твоим самым ярким впечатлением от игры за национальную команду?

- Да я думаю, что так и получится, что я больше не сыграю за сборную. Сейчас можно было бы получить вызов, но непонятно, зачем, я бы просто так поехал тренироваться. Разве что поделиться опытом с кем-то.

А так самое яркое впечатление… тайм-аут Пашутина в 2015 году. 2017-й год был хороший, когда мы остановились в шаге от медалей Евробаскета, потом 2019-й – там был очень интересный и продуктивный Кубок мира в Китае. Это был какой-то новый опыт.

Да и Универсиада, потом все отборочные в 2014-м, 2015-м, 2016-м годах… Мы, честно говоря, все любили летом приезжать в сборную. Все друзья, мы собирались проводили время вместе, играли, готовились, шутили, смеялись, куда-то ходили вместе. Замечательное было время!

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