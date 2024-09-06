Андре Миллер о встрече с Карри и Томпсоном в плей-офф-2013: «Это было похоже на видеоигру»
Андре Миллер вспомнил об игре против молодых Стефа Карри и Клэя Томпсона
В первом раунде «Наггетс», которые завершили регулярку с 57 победами, неожиданно уступили «Уорриорз» со счетом 2-4.
«Было такое ощущение, что у нас нет шансов, взять хотя бы то, как мяч проходил через корзину. Когда Стеф и Клэй бросали, все было немного иначе, мяч даже не касался кольца.
Это было похоже на видеоигру, и сетка начинала гореть, вот что это было», – рассказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Forgotten Seasons
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