Андре Миллер о встрече с Карри и Томпсоном в плей-офф-2013: «Это было похоже на видеоигру»

Андре Миллер вспомнил об игре против молодых Стефа Карри и Клэя Томпсона

В первом раунде «Наггетс», которые завершили регулярку с 57 победами, неожиданно уступили «Уорриорз» со счетом 2-4.

«Было такое ощущение, что у нас нет шансов, взять хотя бы то, как мяч проходил через корзину. Когда Стеф и Клэй бросали, все было немного иначе, мяч даже не касался кольца.

Это было похоже на видеоигру, и сетка начинала гореть, вот что это было», – рассказал бывший игрок НБА .