Этторе Мессина о потере Николо Мелли и Девона Холла: «Все команды в Евролиге внимательно следят за новыми возможностями, и мы тоже»
Этторе Мессина прокомментировал изменения в составе «Милана»
Форвард Николо Мелли и защитник Девон Холл перешли в «Фенербахче» в это межсезонье.
«Мы удовлетворены нашим текущим составом и хотим его постепенного развития. Очевидно, все команды в Евролиге внимательно наблюдают за новыми возможностями, и мы тоже.
Николо – отличный игрок, который многое нам дал, и был ключевым элементом состава. Но иногда ожидания сторон не совпадают, и они расходятся. Это не первый раз, когда подобное произошло в спорте и бизнесе.
Мы хотели сохранить Девона Холла, но ему надавали плохих советов», – рассказал главный тренер «Милана».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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