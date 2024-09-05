Этторе Мессина о потере Николо Мелли и Девона Холла: «Все команды в Евролиге внимательно следят за новыми возможностями, и мы тоже»

Этторе Мессина прокомментировал изменения в составе «Милана»

Форвард Николо Мелли и защитник Девон Холл перешли в «Фенербахче» в это межсезонье.

«Мы удовлетворены нашим текущим составом и хотим его постепенного развития. Очевидно, все команды в Евролиге внимательно наблюдают за новыми возможностями, и мы тоже.

Николо – отличный игрок, который многое нам дал, и был ключевым элементом состава. Но иногда ожидания сторон не совпадают, и они расходятся. Это не первый раз, когда подобное произошло в спорте и бизнесе.

Мы хотели сохранить Девона Холла, но ему надавали плохих советов», – рассказал главный тренер «Милана».