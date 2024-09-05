Эй Джей Дибантса занимает первое место в прогнозе на драфт-2026 НБА

Эй Джей Дибантса – фаворит прогноза ESPN на 2026 год

17-летний форвард (203 см) рассматривает предложения от баскетбольных программ NCAA на следующий сезон. Незначительным фаворитом на данный момент считается университет Бригама Янга.

По прогнозам ESPN, Дибантса будет главным претендентом на 1-й номер драфта-2026 НБА .