Эй Джей Дибантса занимает первое место в прогнозе на драфт-2026 НБА
Эй Джей Дибантса – фаворит прогноза ESPN на 2026 год
17-летний форвард (203 см) рассматривает предложения от баскетбольных программ NCAA на следующий сезон. Незначительным фаворитом на данный момент считается университет Бригама Янга.
По прогнозам ESPN, Дибантса будет главным претендентом на 1-й номер драфта-2026 НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
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