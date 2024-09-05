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«Самара» провела ежегодную фотосессию команды в медиа-день

В Самаре прошел медиа-день

Клуб представил результаты фотосессии команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Баскетбол - фото
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
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