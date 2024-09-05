Айзейя Кэнан: «Болельщики сидят за рулем «Црвены Звезды». Все работает на их поддержке и энергии»

Айзейя Кэнан рассказал о переходе в «Црвену Звезду»

Американский разыгрывающий оказался в сербском клубе после двух лет в «Олимпиакосе ».

«Тренер много общался со мной. Он убедил меня в своих идеях и целях, которые совпадают с моими. Я хочу побеждать. Он здорово поработал над комплектацией команды и «химией» внутри ее.

Провел примерно полторы недели тут, привыкаю к парням и тренеру. Болельщики сидят за рулем «Црвены Звезды ». Все работает на их поддержке и энергии. Благодарен за теплую встречу и хочу приступить к работе.

Ненавидел защищаться против Теодосича . Что бы ни делал, не мог ему помешать. Его мастерство очевидно. Всегда находит своих партнеров, отличный бросок. Могу только порадоваться нашему будущему сотрудничеству.

Трения на площадке с Недовичем – это нормально для баскетбола. Кто-то начал первым, но это был не я», – посмеялся Кэнан .