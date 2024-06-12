Томас Уолкап и Айзейя Кэнан оштрафованы, Димитрис Яннакопулос отстранен на три месяца

Теги дисквалификации происшествия Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции штрафы Айзейя Кэнан Томас Уолкап Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Руководство греческой лиги вынесло наказания за инциденты в финальной серии.

Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап и Айзейя Кэнан оштрафованы на 3 000 и 5 000 евро соответственно за «неподобающее поведение, порочащее спорт». Клуб оштрафован на 10 000 евро.

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос оштрафован на 30 000 евро и отстранен на три месяца от посещения домашних матчей. Он не будет присутствовать на сегодняшнем 4-м матче финальной серии. Кроме того, «Пао» оштрафован на 50 000 евро.

«Олимпиакос» ведет в финальной серии со счетом 2-1 и может сегодня завоевать титул.

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