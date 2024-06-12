Томас Уолкап и Айзейя Кэнан оштрафованы, Димитрис Яннакопулос отстранен на три месяца

Руководство греческой лиги вынесло наказания за инциденты в финальной серии.

Защитник « » Томас Уолкап и оштрафованы на 3 000 и 5 000 евро соответственно за «неподобающее поведение, порочащее спорт». Клуб оштрафован на 10 000 евро.

Владелец « » Димитрис Яннакопулос оштрафован на 30 000 евро и отстранен на три месяца от посещения домашних матчей. Он не будет присутствовать на сегодняшнем 4-м матче финальной серии. Кроме того, «Пао» оштрафован на 50 000 евро.

«Олимпиакос» ведет в финальной серии со счетом 2-1 и может сегодня завоевать титул.