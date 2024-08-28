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Женская НБА. «Индиана» – «Коннектикут», «Чикаго» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк примет «Коннектикут», «Чикаго» Энджел Риз встретится с «Вашингтоном».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Коннектикут

29 августа. 2:00

Чикаго – Вашингтон

29 августа. 3:00

Лос-Анджелес – Нью-Йорк

29 августа. 5:00

Финикс – Миннесота

29 августа. 5:00

Сиэтл – Атланта

29 августа. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoженская НБА
Финикс жен
Чикаго жен
logoКоннектикут жен
Индиана жен
logoЛос-Анджелес жен
Миннесота жен
Нью-Йорк жен
logoСиэтл жен
logoВашингтон жен
logoАтланта жен
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