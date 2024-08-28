Женская НБА. «Индиана» – «Коннектикут», «Чикаго» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк примет «Коннектикут», «Чикаго» Энджел Риз встретится с «Вашингтоном».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Коннектикут
29 августа. 2:00
Чикаго – Вашингтон
29 августа. 3:00
Лос-Анджелес – Нью-Йорк
29 августа. 5:00
Финикс – Миннесота
29 августа. 5:00
Сиэтл – Атланта
29 августа. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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