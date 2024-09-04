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Обозреватель Йован Буха: «Если «Лейкерс» не совершат обмен, сезон окажется потраченным впустую»

Йован Буха оценил шансы «Лейкерс» в нынешнем составе

Во вторник стало известно, что «озерники» пригласили в тренировочный лагерь Джордана Гудвина. Это первое подписание клуба на рынке свободных агентов в межсезонье-2024.

«Я бы сказал, что если «Лейкерс» не совершат обмен, то сезон окажется потраченным впустую. Все просто: я не думаю, что в текущем составе они являются полноценным претендентом на чемпионство.

Если они не решатся на перемены и не обменяют хотя бы один из своих пиков, то, по моему мнению, это будет потраченный впустую сезон», – считает журналист.

Калифорнийцы могут использовать в обменах пики первого раунда 2029 и 2031 годов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube Jovan Buha
logoЛейкерс
logoНБА
logoРоб Пелинка
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