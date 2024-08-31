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Фил Хэнди согласился с Дуайтом Ховардом, что Роб Пелинка в 2020 году разрушил возможную Династию «Лейкерс»

У Фила Хэнди есть вопросы к Робу Пелинке

Бывший ассистент «Лейкерс» согласился с экс-центровым команды Дуайтом Ховардом, который выразил мнение, что генменеджер клуба в 2020 году разрушил команду, имевшую шанс стать Династией.

«Роб Пелинка сломал Династию, которую мы начали строить. Мы бы выиграли как минимум два титула с шансом побороться за третий», – считает Ховард. 

«Факты», – отреагировал Хэнди в комментариях под постом с цитатой.

В 2020 году Пелинка отпустил из чемпионской команды «Лейкерс» Ховарда, Джавейла Макги, Эвери Брэдли, Рэджона Рондо, Дэнни Грина и Джей Ар Смита.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoЛейкерс
logoДуайт Ховард
logoНБА
logoРоб Пелинка
Фил Хэнди
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