Фил Хэнди согласился с Дуайтом Ховардом, что Роб Пелинка в 2020 году разрушил возможную Династию «Лейкерс»
У Фила Хэнди есть вопросы к Робу Пелинке
Бывший ассистент «Лейкерс» согласился с экс-центровым команды Дуайтом Ховардом, который выразил мнение, что генменеджер клуба в 2020 году разрушил команду, имевшую шанс стать Династией.
«Роб Пелинка сломал Династию, которую мы начали строить. Мы бы выиграли как минимум два титула с шансом побороться за третий», – считает Ховард.
«Факты», – отреагировал Хэнди в комментариях под постом с цитатой.
В 2020 году Пелинка отпустил из чемпионской команды «Лейкерс» Ховарда, Джавейла Макги, Эвери Брэдли, Рэджона Рондо, Дэнни Грина и Джей Ар Смита.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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