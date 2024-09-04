Кевин Макхэйл: «Был бы только рад, защищайся против меня Дрэймонд Грин. Он не дорос до того, чтобы держать меня»
Кевин Макхэйл считает, что «Бостон» 1986 года справился бы с «Голден Стэйт»
По мнению легенды НБА, «Уорриорз» Стефена Карри и Дрэймонда Грина не хватило бы габаритов, чтобы противостоять «кельтам».
«Могу гарантировать одну вещь, более высокий и хорошо оснащенный игрок всегда справится с хорошо оснащенным, но более низким.
Я видел «Голден Стэйт» в деле и могу сказать, что был бы только рад, защищайся против меня Дрэймонд Грин. Мне все равно, сколько там было бы трехочковых, что он собирался бы сделать. Просто нет шансов, что парень... Он не дорос до того, чтобы держать меня», – считает прославленный «большой».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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