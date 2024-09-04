  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Макхэйл: «Был бы только рад, защищайся против меня Дрэймонд Грин. Он не дорос до того, чтобы держать меня»
1

Кевин Макхэйл: «Был бы только рад, защищайся против меня Дрэймонд Грин. Он не дорос до того, чтобы держать меня»

Кевин Макхэйл считает, что «Бостон» 1986 года справился бы с «Голден Стэйт»

По мнению легенды НБА, «Уорриорз» Стефена Карри и Дрэймонда Грина не хватило бы габаритов, чтобы противостоять «кельтам».

«Могу гарантировать одну вещь, более высокий и хорошо оснащенный игрок всегда справится с хорошо оснащенным, но более низким.

Я видел «Голден Стэйт» в деле и могу сказать, что был бы только рад, защищайся против меня Дрэймонд Грин. Мне все равно, сколько там было бы трехочковых, что он собирался бы сделать. Просто нет шансов, что парень... Он не дорос до того, чтобы держать меня», – считает прославленный «большой».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoБостон
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoКевин Макхэйл
logoДрэймонд Грин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
8 человек – включая Джордана и Леброна – взяли в один год титул НБА и золото Олимпиады. Это невероятно!
1715 августа, 13:20
Дрэймонд Грин о неучастии Джейсона Тейтума в первом матче: «Я не мог в это поверить»
24 августа, 20:57
Дрэймонд Грин о «Бостоне»: «Объявить, как сильно они нацелены на 18-й титул, было безумием. Это достойно уважения»
920 июня, 05:23
Кевон Луни: «Лука Дончич должен идти под кольцо»
910 июня, 19:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стефен Карри: «Я заинтересован во владении клубом НБА»
2сегодня, 08:06
«Сиксерс» рассматривают вариант с переездом в Нью-Джерси. У клуба трудности со строительством новой арены в Филадельфии
5сегодня, 06:30
Женская НБА. «Лас-Вегас» разгромил «Чикаго», «Финикс» взял верх над «Атлантой» и другие результаты
1сегодня, 05:00
Тео Пинсон и Дерек Лайвли: «Нет ни одной причины, по которой Гобер должен быть на площадке вместо Рида»
17вчера, 19:23
Рэджон Рондо признал себя виновным в хранении оружия. 2-кратный чемпион НБА избежит тюремного заключения
6вчера, 18:43
За три позиции в стартовой пятерке «Майами» будет вестись борьба во время предсезонки
9вчера, 18:10
Джордан Гудвин получил приглашение в тренировочный лагерь «Лейкерс»
6вчера, 17:10
Марк Кьюбан о финале 2006 года: «Это была не лучшая серия для «Далласа» с точки зрения судейской работы»
15вчера, 16:01
Стивен Эй Смит: «Кейтлин Кларк претендует на звание MVP в дебютном сезоне»
вчера, 15:51
«Реал» продлил контракт с Альберто Абальде
1вчера, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Кливленд» воспользовался новой возможностью расписать контракт игрока, отчисленного в прошлом сезоне
сегодня, 08:25
Александр Щербенев: «Кубок Кондрашина и Белова и Суперкубок Единой лиги станут хорошей проверкой сил»
сегодня, 07:40
«Партизан» продал 11 тысяч сезонных абонементов в первой стадии распространения
сегодня, 05:56
Ник Калатес: «Задача «Монако» – выйти в «Финал четырех» Евролиги»
сегодня, 05:29
Хавьер Паскуаль: «Воронцевич добавит «Зениту» опыта и качества»
вчера, 20:21
Младший сын Леброна Джеймса назвал пятерку лучших игроков в истории НБА
20вчера, 20:01
Андреа Тринкьери о целях «Жальгириса»: «Хотим быть в десятке лучших команд Евролиги»
вчера, 19:46
Хавьер Паскуаль: «Я очень серьезно подхожу к Кубку Кондрашина и Белова»
вчера, 18:35
«Лейкерс» не проявляют серьезного интереса к Йонасу Валанчюнасу
3вчера, 18:30
Александр Радулов: «Йокич – шедевр искусства. Чуть не затащил Сербию в матче с США»
1вчера, 17:41