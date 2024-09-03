Президент «Миннесоты» Коннелли: «Хотим, чтобы Руди Гобер надолго остался в команде»

Тим Коннелли заявил, что «Миннесота» рассчитывает на Руди Гобера

По словам президента по баскетбольным операциям «Вулвз», клуб намерен сохранить французского центрового.

«Хотим, чтобы Руди Гобер надолго остался в команде. В идеале, как я это вижу, преемственность будет одной из наших наиболее сильных сторон в начале сезона, и нам очень нравится наш костяк.

Травма пальца? Мне кажется, с Руди все нормально. У него случилась травма пальца на олимпийском турнире, но он будет готов к играть», – заявил Коннелли.

Гобер был отправлен в «Миннесоту» перед сезоном-22/23, имея гарантированный контракт до 2025 года с опцией игрока еще на сезон.