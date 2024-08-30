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Дуайт Ховард: «Не думаю, что Гобер заслужил все призы «Мистер замок», которые ему дали»

Дуайт Ховард поделился мнением о Руди Гобере

Центровой «Миннесоты» в прошлом сезоне в четвертый раз за карьеру был признан «Мистером замком».

«Не думаю, что Гобер заслужил все призы «Мистер замок», которые ему дали. Считаю его хорошим командным игроком обороны, но не понимаю, за что ему дали все эти награды. Не считаю его элитным игроком обороны.

Я вижу в Гобере человека, у которого хорошие габариты. Он семифутер. Выступая рядом с атлетичными ребятами, тебе не надо делать ничего особенного, а просто подчищать их ошибки или находиться в «краске».

В минувшем сезоне он стал активнее во время пик-н-роллов. Он больше двигался. Больше подсказывал и действовал более агрессивно. Если брать предыдущие годы, то его награждали за командную защиту», – считает Ховард.   

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gil’s Arena
logoМиннесота
logoДуайт Ховард
logoНБА
logoРуди Гобер
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