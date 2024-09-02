Энджел Риз обновила рекорд женской НБА по количеству подборов за сезон
Энджел Риз стала рекордсменом женской НБА по подборам в одном сезоне
Во встрече с «Миннесотой» (74:79) дебютантка «Чикаго» оформила свой 24-й дабл-дабл, набрав 17 очков и 19 подборов.
Предыдущий рекорд принадлежал Сильвии Фаулс, которая в 2018 году, когда регулярный сезон WNBA состоял из 34 матчей, имела на своем счету 404 подбора. Риз в воскресенье увеличила свой показатель до 418 (32 встречи).
Женская НБА стала проводить по 40 матчей в регулярке с прошлого сезона.
Фаулс лидирует в женской НБА по общему количеству подборов. По итогам 408 матчей регулярного чемпионата она довела свой показатель до отметки 4 006.
22-летняя Риз недавно превзошла рекорд Тины Чарльз по количеству дабл-даблов в первом сезоне
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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