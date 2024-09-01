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Команда по американскому футболу университета Западной Вирджинии почтит память Джерри Уэста наклейкой «44» на шлемах в нынешнем сезоне

Университет Западной Вирджинии продолжает скорбеть о кончине знаменитого выпускника

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита, чемпион НБА, 12-кратный член сборных сезона ушел из жизни 12 июня 2024 года.

Команда по американскому футболу университета почтит память знаменитого спортсмена в течение сезона наклейкой «44» на шлемах игроков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report в сети X
logoЛейкерс
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logoДжерри Уэст
logoНСАА
logoуниверситет Западной Вирджинии
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