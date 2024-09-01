Команда по американскому футболу университета Западной Вирджинии почтит память Джерри Уэста наклейкой «44» на шлемах в нынешнем сезоне
Университет Западной Вирджинии продолжает скорбеть о кончине знаменитого выпускника
Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита, чемпион НБА, 12-кратный член сборных сезона ушел из жизни 12 июня 2024 года.
Команда по американскому футболу университета почтит память знаменитого спортсмена в течение сезона наклейкой «44» на шлемах игроков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report в сети X
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