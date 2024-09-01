Тайрон Лю о Леброне Джеймсе: «Каждый день Леброн был первым и последним в зале»
Тайрон Лю рассказал о рабочей этике Леброна Джеймса
«Думаю, каждый день Леброн был первым, кто приходил в зал, и последним, кто его покидал, работая над собой. Видел это в течение четырех лет в «Кливленде». Когда мы прилетали ночью, около двух часов, в 6:30 он уже занимался разминкой и прочей рутиной.
Он одинаково выкладывается в работе надо собственным телом и над игрой на площадке», – заключил Лю.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Scoop B
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