Тайрон Лю о Леброне Джеймсе: «Каждый день Леброн был первым и последним в зале»

Тайрон Лю рассказал о рабочей этике Леброна Джеймса

«Думаю, каждый день Леброн был первым, кто приходил в зал, и последним, кто его покидал, работая над собой. Видел это в течение четырех лет в «Кливленде ». Когда мы прилетали ночью, около двух часов, в 6:30 он уже занимался разминкой и прочей рутиной.

Он одинаково выкладывается в работе надо собственным телом и над игрой на площадке», – заключил Лю.