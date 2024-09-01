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Леброн Джеймс о других олимпийских видах спорта, в которых мог бы завоевать медаль: «Прыжки в длину и в высоту»

Леброн Джеймс прокомментировал свои атлетические способности

Форварда «Лейкерс», обладателя золота Олимпиады-2024, спросили, в каких видах спорта еще он мог бы претендовать на медали.

«Сколько у меня будет времени? Возможно, в прыжках в длину. Думаю, я бы смог побороться в прыжках в длину и в высоту. Если бы мне дали время на подготовку. 6-8 месяцев или около того», – заявил Джеймс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Shop
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoсборная США
logoНБА
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