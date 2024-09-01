Леброн Джеймс о других олимпийских видах спорта, в которых мог бы завоевать медаль: «Прыжки в длину и в высоту»

Леброн Джеймс прокомментировал свои атлетические способности

Форварда «Лейкерс », обладателя золота Олимпиады-2024, спросили, в каких видах спорта еще он мог бы претендовать на медали.

«Сколько у меня будет времени? Возможно, в прыжках в длину. Думаю, я бы смог побороться в прыжках в длину и в высоту. Если бы мне дали время на подготовку. 6-8 месяцев или около того», – заявил Джеймс .