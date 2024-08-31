Шабазз Мухаммад и Томас Робинсон будут выступать в Ливане

Шабазз Мухаммад и Томас Робинсон определились с местом продолжения карьеры

Бывшие игроки НБА перешли в ливанский «Оменетмен Бейрут».

Мухаммад (31 год, 198 см) ранее уже играл за ливанский клуб в сезоне-22/23 (27,0 очка и 10,5 подбора в среднем за игру).

Робинсон (33 года, 208 см) провел прошлый год, выступая на Филиппинах и в Пуэрто-Рико.