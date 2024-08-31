Шабазз Мухаммад и Томас Робинсон будут выступать в Ливане
Шабазз Мухаммад и Томас Робинсон определились с местом продолжения карьеры
Бывшие игроки НБА перешли в ливанский «Оменетмен Бейрут».
Мухаммад (31 год, 198 см) ранее уже играл за ливанский клуб в сезоне-22/23 (27,0 очка и 10,5 подбора в среднем за игру).
Робинсон (33 года, 208 см) провел прошлый год, выступая на Филиппинах и в Пуэрто-Рико.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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