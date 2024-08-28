Женская НБА пробивается к популярности через кроссовки. И главный хит еще впереди

А вы знали, что нынешний генменеджер «Далласа» в свое время провалил переговоры со Стефом Карри по кроссовочному контракту? Нико Харрисон в 2013-м работал в Nike и участвовал в переговорах по обновлению соглашения. Первые несколько лет карьеры Карри играл в «Найках», но готовился стать свободным агентом. После встречи с Nike Стеф принял решение перейти под крыло Under Armour.

Что такого произошло на той встрече? Говорят, кто-то из команды Nike неправильно произнес имя Карри, а один из слайдов презентации вообще почему-то обращался к Кевину Дюрэнту. Сам Харрисон не стал отпираться, что мог назвать Стефа Сетом. Он также признал, что если бы Карри продолжил сотрудничать с Nike, то его линейка, возможно, была бы сейчас самой популярной в мире.

И именно Карри ребята из Under Armour привлекли к переговорам с девушкой, чья именная модель может взорвать рынок в ближайшем будущем.

Когда я вернулся к активному смотрению женской НБА в этом году, то удивился тому, насколько позитивная атмосфера сейчас царит вокруг перспектив лиги. Дискуссия очень сильно сдвинулась в сторону оптимизма. Причем не сдержанного, а такого всамделишного – вплоть до разговоров, что женская лига поступила неправильно, разрешив сделать права на трансляции своих игр частью переговоров мужской лиги с телевизионщиками.

Может быть, это общая тенденция на рост популярности женского спорта. Речь, разумеется, о Северной Америке, да и ростки этих инвестиций станут заметны не завтра. Но если 6-8 лет назад риторика была в духе «это никогда не взлетит и будет вечно зависеть от подачек мужского чемпионата», а сейчас слышишь про интерес спонсоров, хорошие рейтинги и посещаемость. Шаг вперед, как ни крути. Женская НБА даже планирует добавить две команды и к концу десятилетия разрастись с 12 до 16 коллективов.

Может быть, это все пузырь и перспективы у женской НБА не такие уж радужные (pun intended). Но даже если так, если женский спорт не даст того выхлопа, на который рассчитывают телевизионщики – это все равно неплохая репутационная история. Да и вдруг найдется спрос на то, что сегодня кажется нишевым продуктом – женский университетский волейбол, например.

Разговоры о том, что женский баскетбол сейчас на подъеме основывается на том факте, что женское «Мартовское безумие» в этом году впервые оказалось популярнее мужского. Можно делать вид, что здесь есть проблема курицы и яйца. А можно признать, что всю эту волну породила и теперь тащит на себе локомотивом одна хрупкая белая девушка.

Я бы сказал, что популярность Кейтлин Кларк похожа на то, как НБА на секундочку сошла с ума по Джереми Лину. Но Кларк – это, скорее всего, всерьез и надолго. У меня в голове она, например, уже порвала все представления о том, насколько популярной может быть баскетболистка в США.

В женской НБА я еще такого никогда не видел. Благодаря ей взлетают рейтинги даже церемонии драфта, а на «Индиану» ходят по 15-17 тысяч зрителей, хотя год назад еле-еле собирали 4 тысячи. Когда «Фивер» и Кларк играют на выезде – билеты тоже разлетаются, как горячие пирожки. ТВ-аудитория стабильно переваливает за миллион зрителей, некоторые игры собирают даже 1,5-2 миллиона. Это при средней ТВ-аудитории игр мужской НБА 1,56 млн.

Вангую, что подобные сравнения приведут к новому витку разговоров насчет зарплат в женской лиге. Потому что Кларк выводит посещаемость и рейтинги игру ЖНБА на высоты, сопоставимые с мужскими и зарабатывает гроши.

Бизнес-издания пишут, что за последний год в «Айове» Кларк заработала на рекламе около 3,5 миллиона долларов. После перехода в профессионалы к этой сумме можно накинуть серьезную сумму – разыгрывающая подписала рекордный для женщин контракт с Nike на 28 миллионов за 8 лет. Контракт новичка в качестве игрока «Индианы» приносит ей 76 тысяч в год, так что прибавка к благосостоянию приличная.

Пишут, что Adidas предлагал Кларк 6 миллионов за четыре года, Under Armour – 16 млн за тот же срок. Примерно столько же зарабатывал Карри в 2013-2015 годах, пока не подписался на 200+ миллионов за 10 лет и не получил долю акций компании.

Рекорд женского студенческого чемпионата NCAA по очкам Кларк побила в Kobe 5 черно-оранжевой расцветке Bruce Lee, рекорд NCAA по результативности, который принадлежал Питу Маравичу, Кларк преодолела в Kobe 6 черно-бело-желтой расцветки White Del Sol, а в женской НБА дебютировала в суперпопулярных ядовито-зеленых Kobe 6 расцветки Grinch.

В рамках Матча звезд Кларк подобралась поближе к собственной модели кроссовок – для нее подготовили эксклюзивную пару Kobe 6 красно-зеленой расцветки. Такие же кроссовки примерила Арике Огунбовале из «Далласа», которая выиграла в них звание MVP встречи. Так что было бы странно, если бы Кларк отвернулась от Nike.

В мужской НБА лишь 26 игроков имеют персональные кроссовки, и Кларк встанет с ними в один ряд. Прямо сейчас в женской НБА собственные модели кроссовок есть только у Бреанны Стюарт, Сабрины Ионеску и Елены Делле Донн. Помимо Кларк, в ближайший год к этому списку присоединится Эйжа Уилсон, которая тоже подписалась с Nike. Кроссовки Уилсон могут выйти в 2025-м, презентацию линейки Кларк придется подождать до 2026-го.

«Сабрины» носят в мужской НБА, включая таких видных игроков, как Джейлен Брансон, Тайриз Халибертон и Дрю Холидей. «Стюи» примеряли Майкл Портер и Деандре Эйтон. Хотя есть справедливый аргумент, что женские кроссовки прямо сейчас (а) не совсем женские и сделаны больше под мужской тип стопы и (б) копируют популярные мужские модели. Мол, «Стюи» – это низкий вариант кроссовок Ламело Болла Puma MB, а Ионеску сделали копию лоу-кат «Лебронов», которые критикуют за схожесть с кроссовками «Кобе».

И тем не менее. Да, у Nike есть Леброн, Дюрэнт и Пол Джордж – это все еще суперактуальные бренды, но стареющие игроки. Есть Джа Морэнт, который вляпался в скандал. Был продуктивный период сотрудничества с Кайри Ирвингом, но он перешел под крыло Anta. Плюс, сейчас много разговоров про падение акций Nike и сокращения сотрудников

И вот компания заключает контракт с суперзвездой женского баскетбола, которая везде и всюду твердит, что для нее нет кроссовок лучше, чем Nike Kobe. Что самое ношение этих кроссовок позволяет ей прикоснуться к наследию своего кумира и сделать свой вклад в поддержание памяти о легендарном игроке.

И я бы не недооценивал значение кроссовочной культуры в формировании образа игрока. Потому что я посмотрел недавно документалку Unbanned: The Legend of AJ1 про легендарные первые «Джорданы»… и офигел с того, что люди всерьез философствуют про кроссовки как символ поколения, признак изменения общественного сознания и вообще социокультурный феномен.

Нет, я не называю грядущий релиз кроссовок Кейтлин Кларк каким-то эпохальным событием. Но «Джорданы» достигли своего статуса, потому что это была не просто баскетбольная обувь. «Кобики» обожают профессионалы и любители, но за пределы площадки им проникнуть, кажется, не удалось. Надеюсь, «Кларки» не станут просто «популярной женской моделью». Это слишком мелко для столь резонансной баскетболистки.

Фото: Gettyimages.ru /Thearon W. Henderson, Alex Slitz, Elsa, Chet White