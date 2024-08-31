Александр Чадов о сборной России: «В команде абсолютно рабочая атмосфера»

Александр Чадов рассказал о положении дел в сборной России

Форвард российской команды и «Нижнего Новгорода» был признан самым ценным игроком товарищеского турнира Fonbet Кубок Дружбы.

– Поделитесь впечатлением о сборах. Какой этап был наиболее полезен для вас?

– Я считаю, что все части сбора были важны. Подготовка в Новогорске и Турции была дана для набора оптимальной формы, а игры в Перми, безусловно, показали нам потенциал химии в команде и возможности каждого игрока.

– Вы привыкли работать с Зораном Лукичем. А как наладили взаимодействие с обновленным тренерским штабом сборной?

– Практически со всем тренерским штабом я работал в клубной системе «Нижнего Новгорода», поэтому никаких проблем не было. Сказались пять лет взаимодействия в клубе – мне, как и Мише Беленицкому, было немного легче, я отчасти я что-то подсказывал другим ребятам.

– И Зоран Лукич, и Андрей Кириленко отметили, что вы ярко себя проявили на турнире. Как себя чувствовали в роли лидера?

– Мне очень приятно, что все отметили мои старания. Хотел бы сказать спасибо команде за предоставленную возможность!

– На сборах было много новых ребят, как вы сработались друг с другом? Чувствовали себя единой командой или присутствовало деление на старших и младших?

– В команде была абсолютно рабочая атмосфера. Безусловно, у старших игроков накопилось больше опыта, и в каких-то моментах мы подсказывали молодым ребятам. При этом никакого разделения не ощущалось, мы были единым коллективом.