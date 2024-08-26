Форвард сборной России Александр Чадов стал MVP Фонбет Кубка Дружбы

Теги сборная России сборная Венесуэлы Фонбет Кубок Дружбы Станислав Ильницкий Парма Андрей Лопатин Александр Чадов Владислав Емченко Гарретт Невельс Баскетбол

Александр Чадов получил награду MVP турнира в Перми.

Форвард сборной России набирал 15 очков за матч в рамках Фонбет Кубка Дружбы. Награду вручил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Лучшим атакующим игроком назван Владислав Емченко (Россия). 

Лучшим разыгрывающим стал игрок сборной Венесуэлы Корво Андрес Игнасио Марреро.

Лучший легкий форвард – Гарретт Невельс («Парма»).

Лучший тяжелый форвард – Станислав Ильницкий («Парма»).

Лучший центровой – Андрей Лопатин (Россия).

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Команда ,,открытие,,-сб.Колумбии
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