Джош Нибо: «Переезд в Европу был лучшим решением в моей карьере. Значительно лучше, чем бесцельно слоняться по НБА»

Джош Нибо рассказал о карьере перед переходом в «Милан»

Американский форвард перебрался в Европу в 2020 году, попав в «Хапоэль Эйлат ».

«Ковид лишил меня возможности пройти просмотры в клубах НБА . Летние лиги были отменены, я не смог нигде поучаствовать, понять свой уровень, получить отзывы. У меня не было информации, не понимал, как меня рассматривают. Знал, что не буду выбран на драфте, но мне нужны были просмотры, чтобы показать себя.

Переезд в Европу стал лучшим решением в моей карьере. Гораздо лучше, чем бесцельно слоняться по НБА.

Джо Рэгланд очень помог мне в Израиле. Облегчил жизнь на площадке, научил многому за ее пределами. Критиковал игру, смотрел мои записи.

Решил перейти в «Милан », потому что это большой клуб, с большими амбициями, с желанием войти в когорту лучших в Евролиге, возможно, попасть в «Финал четырех». Мы разделяем цели и ценности», – заключил Нибо .