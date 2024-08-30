Джош Нибо: «Переезд в Европу был лучшим решением в моей карьере. Значительно лучше, чем бесцельно слоняться по НБА»
Американский форвард перебрался в Европу в 2020 году, попав в «Хапоэль Эйлат».
«Ковид лишил меня возможности пройти просмотры в клубах НБА. Летние лиги были отменены, я не смог нигде поучаствовать, понять свой уровень, получить отзывы. У меня не было информации, не понимал, как меня рассматривают. Знал, что не буду выбран на драфте, но мне нужны были просмотры, чтобы показать себя.
Переезд в Европу стал лучшим решением в моей карьере. Гораздо лучше, чем бесцельно слоняться по НБА.
Джо Рэгланд очень помог мне в Израиле. Облегчил жизнь на площадке, научил многому за ее пределами. Критиковал игру, смотрел мои записи.
Решил перейти в «Милан», потому что это большой клуб, с большими амбициями, с желанием войти в когорту лучших в Евролиге, возможно, попасть в «Финал четырех». Мы разделяем цели и ценности», – заключил Нибо.
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