Александар Джорджевич: «Хотел подписать Горана Драгича в «Милане»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Александар Джорджевич Милан Горан Драгич Баскетбол

Александар Джорджевич рассказал, как хотел подписать 17-летнего Горана Драгича.

«В первые годы моей тренерской работы в «Милане» я хотел подписать с Гораном Драгичем контракт. Ему было 17 лет, когда я получил его видеозапись.

Я хотел подписать его, но мой спортивный директор и генеральный менеджер не знали его, они не хотели его. Я тренер, который любит давать шанс молодым игрокам. Я увидел в нем что-то особенное, и он демонстрировал это на протяжении всей карьеры», – рассказал сербский тренер.

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