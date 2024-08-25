Александар Джорджевич: «Хотел подписать Горана Драгича в «Милане»

Александар Джорджевич рассказал, как хотел подписать 17-летнего Горана Драгича.

«В первые годы моей тренерской работы в « » я хотел подписать с контракт. Ему было 17 лет, когда я получил его видеозапись.

Я хотел подписать его, но мой спортивный директор и генеральный менеджер не знали его, они не хотели его. Я тренер, который любит давать шанс молодым игрокам. Я увидел в нем что-то особенное, и он демонстрировал это на протяжении всей карьеры», – рассказал сербский тренер.