Бруно Кабокло попробует получить место в составе «Голден Стэйт»
Бруно Кабокло находится в тренировочном лагере «Уорриорз»
По сообщению агента форварда Дэниэла Хазана, лидер сборной Бразилии будет тренироваться с игроками «Голден Стэйт» до четверга и постарается получить место в составе клуба.
Контракт с «Хапоэлем» находится в стадии переговоров и является реальной опцией в планах игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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