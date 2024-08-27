Бруно Кабокло попробует получить место в составе «Голден Стэйт»

Бруно Кабокло находится в тренировочном лагере «Уорриорз»

По сообщению агента форварда Дэниэла Хазана, лидер сборной Бразилии будет тренироваться с игроками «Голден Стэйт » до четверга и постарается получить место в составе клуба.

Контракт с «Хапоэлем » находится в стадии переговоров и является реальной опцией в планах игрока.