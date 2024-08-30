Джеремайя Мартин: «Не вижу в Единой лиге ВТБ команды, которая была бы лучше всех»

Джеремайя Мартин считает, что в Единой лиге ВТБ сейчас нет фаворита

«Думаю, цели у всех одинаковые – победа, несмотря ни на что. Я не вижу в Единой лиге команды, которая была бы лучше всех. Чувствую, что, особенно с нашей командой, с теми игроками, которые у нас есть, мы можем конкурировать и можем победить любого. Ожидаю, что буду одним из лидеров команды.

Будем стараться попасть в плей-офф напрямую. Надеюсь, что буду набирать много очков и приносить команде много побед. В новом сезоне четыре круга, поэтому хочу, чтобы мы обыграли всех соперников в сезоне», – сказал игрок «Уралмаша ».