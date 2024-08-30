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Гилберт Аренас не согласился, что Джейлен Браун должен превосходить Энтони Дэвиса по рейтингу в NBA 2K25

Гилберт Аренас оценил уровень Джейлена Брауна.

Бывший игрок НБА не согласился с мнением другого бывшего баскетболиста Брэндона Дженнингса, который считает, что Джейлен Браун («Бостон») должен превосходить Энтони Дэвиса («Лейкерс») по рейтингу в симуляторе NBA 2K25.

Дженнингс: Браун (рейтинг 92 – Sports.ru) должен быть сильнее Дэвиса (рейтинг 94 – Sports.ru) в NBA 2K25.

Аренас: Чушь. Браун не является первой опцией в своей команде. Он торчит в углу, соперники же сдваиваются на Тейтуме. Пас, пас, «Бостон» играет через Холидэя... Против Брауна не требуется двойная опека... Он не входит в эту десятку лучших игроков в NBA 2K25.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoБостон
logoЛейкерс
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoБрэндон Дженнингс
logoЭнтони Дэвис
logoДжейлен Браун
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