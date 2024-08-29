Мэверик Картер: «Леброн Джеймс твердо настроен стать владельцем команды НБА, но он все еще играет»

Деловой партнер и друг Леброна Джеймса подтвердил планы форварда.

«Леброн Джеймс твердо настроен стать владельцем команды НБА . Но он все еще играет, и я не знаю, как долго это продлится. Я думал, что он закончит пару лет назад. Но он все еще на паркете с сединой в бороде, показывает молодежи, что дед еще крутой.

У него еще остались волосы, совсем немного. Он сражается за них. Дана Уайт не смог бы раскрутить боя лучше, чем его схватка с волосами», – пошутил Мэверик Картер.