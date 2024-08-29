  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мэверик Картер: «Леброн Джеймс твердо настроен стать владельцем команды НБА, но он все еще играет»
2

Мэверик Картер: «Леброн Джеймс твердо настроен стать владельцем команды НБА, но он все еще играет»

Деловой партнер и друг Леброна Джеймса подтвердил планы форварда.

«Леброн Джеймс твердо настроен стать владельцем команды НБА. Но он все еще играет, и я не знаю, как долго это продлится. Я думал, что он закончит пару лет назад. Но он все еще на паркете с сединой в бороде, показывает молодежи, что дед еще крутой.

У него еще остались волосы, совсем немного. Он сражается за них. Дана Уайт не смог бы раскрутить боя лучше, чем его схватка с волосами», – пошутил Мэверик Картер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat McAfee в сети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoДана Уайт
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Киян Энтони о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»: «Очень круто. Показывает, что любой может этого добиться»
6сегодня, 11:48
Батлер, Эдвардс, Джеймс, Сабонис и Тейтум – в премьере документального сериала «Стартовая пятерка» от Netflix 9 октября
4сегодня, 08:24Фото
Джини Басс о зарплате Леброна в 48,7 миллиона долларов: «Выгодная сделка»
19вчера, 15:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стефен Карри согласился продлить контракт с «Голден Стэйт» на 62,6 миллиона долларов на сезон-2026/27
29сегодня, 16:30
Джей Ар Холден: «4-я часть «Рокки» – все, что я знал о России до приезда сюда. Единственный источник знаний о стране. Рокки и Иван Драго»
34сегодня, 14:53
США, Австралия и Франция возглавляют мировой рейтинг женских баскетбольных сборных по версии ФИБА
сегодня, 13:30Фото
Брэндин Подземски: «Руководство хочет, чтобы я бросал 8-10 трехочковых за игру. Так мне сказали»
14сегодня, 11:15
«Реал» официально сообщил о расставании с Гершоном Ябуселе
6сегодня, 10:49
Майка Леброна Джеймса с фотосессии «The Chosen One» 2002 года будет выставлена на аукцион с оценочной стоимостью от 1 миллиона долларов
1сегодня, 09:28Фото
Майкл Портер: «Деньги мешают получать удовольствие от игры»
11сегодня, 08:54
Кевин Гарнетт: «Финикс» выиграет больше 47 матчей. Букер и Бил могут быть MVP»
11сегодня, 07:46
Дрю Холидэй выделил Девина Букера и Стефа Карри среди тех, с кем ему понравилось играть в сборной США
сегодня, 06:55
Кейтлин Кларк вышла на первое место в истории женской НБА по количеству точных трехочковых среди новичков
1сегодня, 06:33
Ко всем новостям
Последние новости
Стефен Карри является лидером НБА последних лет по эффективности «джампшотов»
5сегодня, 17:04Фото
Джейсон Тейтум о пропуске матчей в сборной США: «Не хандрил и не скандалил. Оставался готовым и делал, что просили»
1сегодня, 15:49
Никола Вучевич предпочтет «Црвену Звезду» всем остальным вариантам в случае возвращения в Европу в будущем
сегодня, 15:31
Ян Веселы не сможет принять участие в товарищеских матчах «Барселоны» в Китае после операции в связи с аппендицитом
сегодня, 15:13Фото
Омер Юртсевен присоединится к «Панатинаикосу»
сегодня, 14:39
Александр Щербенев: «Зенит» ассоциируется с Сергеем Карасевым. А Санкт-Петербург – с дождливой погодой»
сегодня, 14:16
«Хапоэль Тель-Авив» согласовал контракт с Бруно Кабокло (Томер Гивати)
сегодня, 13:56
Келдон Джонсон нанял тренера Джимми Батлера, Малика Бизли и Кэма Уитмора и сбросил вес в межсезонье
7сегодня, 12:20Фото
Киян Энтони о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»: «Очень круто. Показывает, что любой может этого добиться»
6сегодня, 11:48
Форвард «Партизана» Айзейя Майк о травме: «Все еще могу добиться всего, что планировал. Потребуется немного больше времени»
сегодня, 10:59