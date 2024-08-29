Мэверик Картер: «Леброн Джеймс твердо настроен стать владельцем команды НБА, но он все еще играет»
Деловой партнер и друг Леброна Джеймса подтвердил планы форварда.
«Леброн Джеймс твердо настроен стать владельцем команды НБА. Но он все еще играет, и я не знаю, как долго это продлится. Я думал, что он закончит пару лет назад. Но он все еще на паркете с сединой в бороде, показывает молодежи, что дед еще крутой.
У него еще остались волосы, совсем немного. Он сражается за них. Дана Уайт не смог бы раскрутить боя лучше, чем его схватка с волосами», – пошутил Мэверик Картер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat McAfee в сети X
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