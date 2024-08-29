Майкл Портер: «Деньги мешают получать удовольствие от игры»

Майкл Портер рассказал об отношении к выступлению в НБА.

«Я бы играл в баскетбол бесплатно, если бы было, что есть. Обожал эту игру. Деньги мешают получать удовольствие от баскетбола, потому что вместе с максимальным контрактом приходят ожидания, требования надежности и результатов. Ты должен быть «оллстаром», должен быть тем, этим», – признался форвард «Денвера ».

Портер стал чемпионом НБА в составе «Наггетс» в сезоне-2022/23. Форвард не получал индивидуальных наград.

Его показали в прошлом году – 16,7 очка и 7 подборов при результативности в 48,4% с игры, 39,7% из-за дуги и 83,6% со штрафной линии.