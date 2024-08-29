Кейтлин Кларк вышла на первое место в истории женской НБА по количеству точных трехочковых среди новичков
Кейтлин Кларк реализовала 88 трехочковых за 9 матчей до конца сезона.
Защитник «Индианы» установила новый рекорд женской НБА по количеству точных дальних бросков в первый сезон в лиге. Кларк опередила Райн Ховард из «Атланты», реализовавшую 85 бросков из-за дуги в 2022 году.
«Индиана» одержала верх над «Коннектикутом» со счетом 84:80. Кларк набрала 19 очков, 5 подборов и 5 передач, при точности в 7 из 17 бросков с игры, 3 из 12 трехочковых и 2 из 2 штрафных.
Защитник Келси Митчелл стала первым игроком в истории «Индианы», набиравшей 20 и более очков в пяти матчах подряд. На ее счету 23 очка, 4 подбора и 3 передачи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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