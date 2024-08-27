Женская НБА. 27 очков Келси Митчелл принесли «Индиане» победу в игре с«Атлантой», «Финикс» уступил «Нью-Йорку»
Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата женской НБА.
27 очков Келси Митчелл помогли «Индиане» одолеть «Атланту». «Финикс» уступил лидеру чемпионата «Нью-Йорку».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Индиана – 79:84 (17:22, 21:30, 21:18, 20:14)
АТЛАНТА: Чарльз (28 + 8 подборов), Ховард (16 + 7 подборов), Грэй (12), Канада (10 + 6 передач)
ИНДИАНА: Митчелл (29 + 7 подборов), Кларк (19 + 7 подборов + 7 передач), Бостон (14 + 1 подборов), Дэнтэс (11)
27 августа. 2:30
Финикс – Нью-Йорк – 70:84 (9:18, 29:20, 15:21, 17:25)
ФИНИКС: Грайнер (22 + 6 подборов), Клауд (18 + 6 подборов + 7 передач), Коппер (14 + 5 подборов), Таурази (10 + 6 перадач)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (21 + 6 подборов + 6 передач), Вандерслут (16 + 6 подборов), Джонс (15 + 7 подборов), Ионеску (13 + 5 передач)
27 августа. 5:00
Сиэтл – Вашингтон – 72:74 (19:24, 24:18, 12:14, 17:18)
СИЭТЛ: Лойд (16 + 6 подборов), Уиткомб (11), Диггинс-Смит (10 + 8 передач)
ВАШИНГТОН: Сайкс (20 + 6 подборов), Энгстлер (12 + 9 подборов), Ванлу (11), Уолкер-Кимбру (11)
7 августа. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.