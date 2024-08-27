Кейтлин Кларк избежала травмы в матче с «Атлантой»: «Видела повтор, выглядела такой слабой»

Кейтлин Кларк подвернула голеностоп в первой четверти матча.

Защитник «Индианы» упала на паркет и получила помощь медиков на скамейке.

«Посмотрела повтор, выглядела такой слабой. Не так уж сильно подвернула ногу, но было больно. Иногда нужно переждать немного момент острой боли.

Была в порядке. Предложили уйти под трибуны, но я попросила продолжить игру. Мы победили.

Ну бывает. Ты не настоящий баскетболист, пока не подвернул голеностоп. Только тогда и можно понять», – посмеялась Кларк после матча.

Индиана одержала победу со счетом 84:79. Кларк набрала 19 очков, 7 подборов и 7 передач.