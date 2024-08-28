«Вашингтон» подписал Кайру Льюиса, Джейлена Науэлла и Лики Блэка
«Вашингтон» пригласил трех игроков в тренировочный лагерь
«Уизардс» подписали разыгрывающего Кайру Льюиса (23 года, 185 см), защитника Джейлена Науэлла (25 лет, 193 см) и форварда Лики Блэка (25 лет, 206 см).
Со всеми тремя баскетболистами заключены негарантированные соглашения по схеме Exhibit 10.
В настоящий момент в составе «Вашингтона» 16 игроков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоша Роббинса
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