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«Вашингтон» подписал Кайру Льюиса, Джейлена Науэлла и Лики Блэка

«Вашингтон» пригласил трех игроков в тренировочный лагерь

«Уизардс» подписали разыгрывающего Кайру Льюиса (23 года, 185 см), защитника Джейлена Науэлла (25 лет, 193 см) и форварда Лики Блэка (25 лет, 206 см).

Со всеми тремя баскетболистами заключены негарантированные соглашения по схеме Exhibit 10.

В настоящий момент в составе «Вашингтона» 16 игроков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоша Роббинса
переходы
logoНБА
logoВашингтон
logoДжейлен Науэлл
logoКайра Льюис
logoЛики Блэк
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