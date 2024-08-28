«Вашингтон» подписал Кайру Льюиса, Джейлена Науэлла и Лики Блэка

«Вашингтон» пригласил трех игроков в тренировочный лагерь

«Уизардс» подписали разыгрывающего Кайру Льюиса (23 года, 185 см), защитника Джейлена Науэлла (25 лет, 193 см) и форварда Лики Блэка (25 лет, 206 см).

Со всеми тремя баскетболистами заключены негарантированные соглашения по схеме Exhibit 10.

В настоящий момент в составе «Вашингтона » 16 игроков.