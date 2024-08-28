У «Цибоны» в новом сезоне будет два главных тренера

«Цибона» проведет сезон-24/25 в необычном формате

Как сообщает Sportske Novosti, поддерживающая хорватский клуб иностранная инвестиционная группа настояла на том, чтобы Крис Томас стал новым главным тренером команды.

Томас при этом не имеет права тренировать в хорватской лиге из-за правил соревнований, которые гласят, что иностранный специалист не может быть зарегистрирован, если он не выиграл ни одного трофея за карьеру.

Принято решение, что Бориша Красич будет главным тренером во внутреннем первенстве, которое проводится одновременно с Адриатической лигой. Таким образом, с командой будут работать два тренера.