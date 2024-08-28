У «Цибоны» в новом сезоне будет два главных тренера
«Цибона» проведет сезон-24/25 в необычном формате
Как сообщает Sportske Novosti, поддерживающая хорватский клуб иностранная инвестиционная группа настояла на том, чтобы Крис Томас стал новым главным тренером команды.
Томас при этом не имеет права тренировать в хорватской лиге из-за правил соревнований, которые гласят, что иностранный специалист не может быть зарегистрирован, если он не выиграл ни одного трофея за карьеру.
Принято решение, что Бориша Красич будет главным тренером во внутреннем первенстве, которое проводится одновременно с Адриатической лигой. Таким образом, с командой будут работать два тренера.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости