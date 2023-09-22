«Цибона» признана банкротом. У клуба есть 45 дней, чтобы избежать полного закрытия

Хорватская « » столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

21 сентября прошло 120 дней со дня блокировки банковского счета клуба. Согласно хорватскому законодательству, организация официально признана банкротом.

Еще 11 сентября «Цибона» провела пресс-конференцию, на которой было объявлено, что клуб планирует реструктурировать организацию в акционерное общество.

«Несмотря на большие усилия и вложение значительных финансовых ресурсов, клуб по-прежнему переживает непростой период, в котором возможен такой сценарий, как банкротство из-за долгов перед кредиторами. Это требует диалога и поиска решения, которое принесет пользу всем сторонам, но также позволит клубу с богатой историей продолжить существование», – заявили в клубе.

Теперь у «Цибоны» есть 45 дней, чтобы убедить компетентные учреждения в том, что реструктуризация вытащит клуб из финансовой ямы.

В прошлом сезоне баскетболисты «Цибоны» бастовали из-за невыплаты зарплаты. У клуба есть долги перед игроками и тренерским штабом за сезон-23/23.

«Цибона» дважды становилась победителем Евролиги. За клуб из Загреба выступал легендарный Дражен Петрович.

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