На часах Rolex, подаренных Николой Йокичем, выгравированы имена партнеров по сборной
В сети появилось фото часов, подаренных Николой Йокичем
Центровой сборной Сербии отметил бронзовые медали Олимпиады, купив партнерам по команде часы Rolex стоимостью 32,5 тысячи долларов за штуку.
Подарки оказались индивидуальными, задняя сторона часов украшена выгравированными именами игроков, символикой сборной и дарственной надписью «от Jokara партнерам».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HotSport в сети X
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