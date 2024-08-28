Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум: «Все разговоры, которые мы вели с Полем Кагаме, были посвящены улучшению жизни руандийцев»

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум рассказал об отношениях с Руандой

«Все разговоры, которые мы вели с Полем Кагаме, были посвящены улучшению жизни руандийцев.

Мы хотели узнать, как можем вести созидательную деятельность, как можем вдохновлять и объединять людей за счет игры в баскетбол, чтобы сделать жизнь руандийцев лучше», – утверждает Тейтум.

Два сенатора США во вторник обвинили НБА в «желании заработать вопреки принципам» в связи с отношениями лиги с руандийским лидером Полем Кагаме.