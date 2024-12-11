Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок с травмой связок правой ноги

Артурс Жагарс выбыл из-за травмы ноги.

Разыгрывающий «Фенербахче » травмировал правую ногу во время матча Турецкой лиги против «Тюрк Телекома» 8 декабря и выбыл на неопределенный срок.

У латвийского игрока диагностирована травма связок 1-й степени, лечение уже начато. Информации о сроках возвращения защитника пока нет.

В последних трех матчах Евролиги Жагарс набирал в среднем 11,0 очка, 1,7 подбора и 3,7 передачи.