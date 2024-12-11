  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брендан Хэйвуд: «Новицки говорил, что если бы «Майами» действительно хотел создать «Большое трио», то взял бы его»
1

Брендан Хэйвуд: «Новицки говорил, что если бы «Майами» действительно хотел создать «Большое трио», то взял бы его»

Брендан Хэйвуд рассказал об отношении Дирка Новицки к «Большому трио» «Майами».

«Мы сражались с «Большим трио», и Дирк сказал: «Эй, они не настоящее «Большое трио». Если бы они действительно хотели создать «Большое трио», они бы взяли меня».

Серьезно, он так и сказал: «Если бы это было настоящее «Большое трио», при всем уважении к Крису Бошу, они должны были взять меня. Нет меня – нет «Большого трио», – рассказал бывший центровой «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run Your Race
logoДирк Новицки
logoДаллас
logoБрендан Хэйвуд
logoМайами
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дирк Новицки станет экспертом на Amazon Prime Video
сегодня, 17:48
Бадди Хилд вышел на 19-е место по количеству трехочковых за карьеру в НБА
424 ноября, 09:45
Деннис Смит: «Дирк Новицки должен мне 10 000 долларов»
320 ноября, 16:14
Омари Спеллмен о Хавьере Паскуале: «У Чави самый большой плейбук, который я когда-либо видел»
8 ноября, 18:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Еврокубок. «Клуж» выиграл у «Бурка», «Бешикташ» был сильнее «Бахчешехира» и другие матчи
10 минут назадLive
Макс Струс дебютирует в сезоне в матче против «Вашингтона»
29 минут назад
Винс Картер и Трэйси Макгрэйди стали миноритарными владельцами команды НФЛ «Баффало»
45 минут назад
Кубок НБА. 1/4 финала. «Нью-Йорк» примет «Атланту», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Хьюстоном»
658 минут назад
Колби Ковингтон: «Леброн, ты гребаный подонок, и я надеюсь, что тебя посадят в одну камеру с Дидди»
8сегодня, 19:57
«У них нет другого выбора». Гилберт Аренас считает, что «Майами» должен обменять Джимми Батлера
2сегодня, 19:36
Грант Уильямс перенес операцию на колене и вернется через 9-12 месяцев
3сегодня, 19:05
Единая лига ВТБ. «Парма» взяла верх над «Локомотивом-Кубань», ЦСКА уверенно победил «Енисей»
19сегодня, 19:02
Джимми Батлер о слухах об обмене: «Меня они нисколько не беспокоят»
сегодня, 18:43
Деандре Джордан: «Никола Йокич посмотрел в зеркало, напряг бицепсы и сказал: «Я Тайсон Фьюри»
сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис о матче против «Енисея»: «Начали сильно, в третьей четверти утратили концентрацию»
39 минут назад
«Никакой Евролиги, я остаюсь в Еврокубке». Патрик Беверли решил остаться в «Хапоэле»
сегодня, 18:57
Андрей Кириленко: «Всегда получал особое удовольствие от игры в европейском баскетболе»
сегодня, 18:31
Андрей Ведищев о поражении от «Пармы»: «Все закономерно, они играли лучше»
сегодня, 18:05
Натан Менса подписал контракт с «Олимпиакосом»
сегодня, 16:56
МБА-МАИ опубликовала ролик с прослушкой скамейки
сегодня, 15:43Видео
Тайлер Хирро: «Хотел бы стать участником Матча всех звезд. Я этого достоин»
5сегодня, 15:34
Инсайдер Зак Лоу: «Айзейя Хартенштайн стал идеальным приобретением для «Оклахомы»
1сегодня, 15:29
Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок с травмой связок правой ноги
сегодня, 14:04
Яннис Адетокумбо: «Очень рад, что поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело»
1сегодня, 13:58
Рекомендуем