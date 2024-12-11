Брендан Хэйвуд: «Новицки говорил, что если бы «Майами» действительно хотел создать «Большое трио», то взял бы его»

Брендан Хэйвуд рассказал об отношении Дирка Новицки к «Большому трио» «Майами».

«Мы сражались с «Большим трио», и Дирк сказал: «Эй, они не настоящее «Большое трио». Если бы они действительно хотели создать «Большое трио», они бы взяли меня».

Серьезно, он так и сказал: «Если бы это было настоящее «Большое трио», при всем уважении к Крису Бошу, они должны были взять меня. Нет меня – нет «Большого трио», – рассказал бывший центровой «Далласа ».