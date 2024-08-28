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Два сенатора США обвинили НБА в «желании заработать вопреки принципам» в связи с отношениями лиги с руандийским лидером Полем Кагаме

У двух американских сенаторов возникли вопросы к НБА

Политики во вторник направили письмо комиссионеру НБА Адаму Сильверу, в котором обвинили лигу в «желании заработать вопреки принципам». Так они отреагировали на материал ESPN, в котором подробно описывались близкие отношения НБА с руандийским лидером Полем Кагаме.

В письме, подписанном Маршей Блэкберн (республиканец, Теннесси) и Джеффом Меркли (демократ, Орегон), говорится, что НБА «давно позиционировала себя как маяк социальной справедливости», но вместо этого продолжала «развивать отношения с диктаторами и деспотами», такими как Кагаме.

Сенаторы сослались на статью ESPN, опубликованную в июле, в которой описывалось, как НБА выстраивала отношения с Кагаме. Отмечается, что это сыграло решающую роль в запуске первой лиги НБА за пределами Северной Америки (Баскетбольной африканской лиги – Sports.ru), но, с другой стороны, заставило НБА игнорировать постоянные нарушения прав человека, с которыми она пытается бороться в США.

Сенаторы попросили Сильвера в течение недели ответить на ряд вопросов. Они хотят, чтобы глава НБА «обрисовал масштаб отношений НБА с правительством Руанды» и описал шаги, которые лига предпринимает для улучшения жизни руандийцев, «включая тех, чьи права человека нарушаются режимом Кагаме».

Кагаме является президентом Руанды с 2000 года. В прошлом месяце он был переизбран, набрав 99% голосов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoАдам Сильвер
Политика
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