Зоран Лукич: «Цели на Фонбет Кубок Дружбы выполнены»

Зоран Лукич заявил, что сборная России выполнила цели на Фонбет Кубок Дружбы.

«Внутри коллектива видно, кто находится в хорошей форме, но я решил дать поиграть всем. По-моему, кроме Ермакова, сегодня все вышли на площадку. Моя задача – посмотреть молодых игроков и дать им толчок, потому что некоторые из них просидели конец сезона или почти весь сезон.

Цели на турнир выполнены. Никто не приходил и не говорил мне, что наша задача – обязательно выиграть. Мы хотели посмотреть, кому нужно помочь. 90 процентов получилось. К сожалению, где-то недоработали, или не получилось у игрока.

После финальной сирены подошел Андрей Кириленко и поздравил. Ему очень понравилось, что почти во всех матчах была заруба», – сказал главный тренер сборной России.

В финальном матче турнира команда в упорной борьбе переиграла «Парму» – 87:80.