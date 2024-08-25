Зоран Лукич: «Цели на Фонбет Кубок Дружбы выполнены»

Теги сборная России Фонбет Кубок Дружбы Зоран Лукич Парма Баскетбол

Зоран Лукич заявил, что сборная России выполнила цели на Фонбет Кубок Дружбы.

«Внутри коллектива видно, кто находится в хорошей форме, но я решил дать поиграть всем. По-моему, кроме Ермакова, сегодня все вышли на площадку. Моя задача – посмотреть молодых игроков и дать им толчок, потому что некоторые из них просидели конец сезона или почти весь сезон.

Цели на турнир выполнены. Никто не приходил и не говорил мне, что наша задача – обязательно выиграть. Мы хотели посмотреть, кому нужно помочь. 90 процентов получилось. К сожалению, где-то недоработали, или не получилось у игрока.

После финальной сирены подошел Андрей Кириленко и поздравил. Ему очень понравилось, что почти во всех матчах была заруба», – сказал главный тренер сборной России.

В финальном матче турнира команда Лукича в упорной борьбе переиграла «Парму» – 87:80.

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